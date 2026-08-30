У берегов Кипра стремительно ушёл под воду паром с пассажирами

Трагедия на Северном Кипре - в море перевернулся скоростной паром. ЧП произошло в семи километрах от побережья. Судно дало течь вскоре после выхода из порта Кирения в турецкий город Ташуджу. На борту в тот момент находились почти триста человек. Погибли восемь человек, но жертв может быть больше – поиски пропавших без вести продолжаются. По данным Российского союза туриндустрии, российских организованных групп на пароме не было.

Паром Filo Jet вышел из порта Кирении в полдень. Вскоре экипаж заметил, как в носовую часть судна поступает вода. Капитан попытался вернуться в порт, но судно потеряло устойчивость. Спасательная операция началась быстро. Рядом были другие суда. На берегу развернули медицинские пункты, некоторых пассажиров в больницу забирали вертолёты. Причины трагедии непонятны. Источники дают разную информацию – от неблагоприятной погоды до столкновения с неизвестным предметом.

Filo Jet - высокоскоростное пассажирское судно катамаранного типа. Оно было построено в 2000 году во Франции и ходило под турецким флагом. Среди пассажиров были иностранцы. Известно о четырёх гражданах Германии и трёх иранцах. По данным издания "Евразия Дэйли", на пароме были и русскоязычные пассажиры. Посольство России в Никосии пока не получило от местных властей информацию, были ли россияне на затонувшем пароме.