Песков назвал условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Саммит Путин - Трамп - Зеленский возможно провести только для фиксации договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Договорённости - это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей", - сказал представитель Кремля.

По его словам, сейчас Украина не хочет заниматься вопросами урегулирования конфликта. Очевидно, что предпосылок для скорой организации трёхсторонней встречи пока нет. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам, в очередной раз заявил Песков.

Ранее в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину спикер Кремля заявил, что поражение Украины приближается каждый день, и в Киеве это прекрасно понимают. Динамика спецоперации - абсолютно позитивная для страны, констатировал Песков. Он также отметил, что эффект от российских ударов заметен невооружённым взглядом.