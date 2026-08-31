В ночь на понедельник, 31 августа, силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку шести украинских дронов на столичный регион.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном MAX-канале, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, вечером воскресенья, 30 августа, пять беспилотников, летевших на Москву, были ликвидированы силами ПВО Минобороны, сообщил Сергей Собянин.

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, которого цитирует ТАСС, объяснил, что укронацисты "просто обстреливают тылы, где живут наши же мирные люди", поскольку терпят провал на фронте. Как напомнил политик, ВС России очень активно продвигаются на харьковском и купянском направлениях, а попытки врага сдержать этот напор успеха не имеют.

Для защиты регионов предпринимаются надлежащие меры. Так, в Курской области автозаправки и другие объекты инфраструктуры оберегают от ударов врага стационарные пункты воздушного наблюдения бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север". Добровольцы рассказали, что военные дежурят на постах круглосуточно.