Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Сержант Юрий Бодров вместе с группой подвозил артиллерийские боеприпасы на передовую и подвергся атаке FPV-дронов. Уничтожив из стрелкового оружия два ударных беспилотника, которые сдетонировали на безопасном расстоянии, он своевременно доставил груз.

Ефрейтор Александр Дробот вывел колонну автомобилей из-под артиллерийского обстрела, не допустив поражения техники и потерь среди личного состава. Военнослужащие доставляли комплектующие для беспилотников и были атакованы противником. Водитель головной машины получил контузию. Александр взял управление на себя и выполнил задачу.