"Гиацинт" отработал по украинскому пункту управления БПЛА в Харьковской области

Вооруженные силы России нанесли новые высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Поражены военные цели в Киеве, Днепропетровске и подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Это ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. Полным ходом идет наступление в зоне спецоперации.

Это кадры с Добропольского участка фронта. По вражескому опорнику, замаскированному в лесополосе, бьет "Град". Реактивные снаряды ложатся точно в цель, открывая путь штурмовикам.

А это Харьковская область - по пункту управления БПЛА противника работает "Гиацинт". В режиме реального времени огонь самоходной пушки корректирует воздушная разведка.

На Славянско-Краматорском направлении не дают врагу передышки расчеты войск беспилотных систем. В результате атаки ударных дронов ликвидированы три автомобиля и два квадроцикла, которые перевозили боеприпасы и личный состав ВСУ на передовую.

Сокрушительное поражение противнику наносит армейская авиация. В этот раз экипаж Ми-28, работая в интересах группировки "Север", накрыл ракетным ударом вражеские позиции на линии боевого соприкосновения.