Россия будет отвечать на враждебные действия оппонентов, отметил Лавров

РФ предпочитает конструктивный диалог, но в случае необходимости будет адекватно отвечать на любые враждебные действия оппонентов, в том числе асимметрично. Об этом говорится в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности" главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Нашим сегодняшним оппонентам уже давно следовало бы выучить многочисленные уроки истории и осознать: разговор с Россией языком санкций и угроз не имеет перспектив, — подчеркнул министр. — Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные", — отмечается в материале.

Россия, по словам Лаврова, в любых регионах мира предпочитает конструктивный диалог, но "в случае необходимости национальные интересы будут защищены всеми имеющимися средствами".

Как написал Лавров, Москва знает о желании НАТО превратить Арктику в фронт противостояния против РФ.

"Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников", — подчеркнул министр.

Он считает, что это повышает риски инцидентов, которые "могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями";

Меж тем Лавров обозначил, что первоочередная задача нашей страны в Арктике — создание промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры. А взаимодействовать с нами готовы многие страны, и Москва открыта к сотрудничеству.