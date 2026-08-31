США и Иран впервые за продолжительное время обменялись ударами

Иран запустил ракеты в направлении американских судов, которые находятся в Ормузском проливе. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

"Поступают сообщения о том, что Иран выпустил ракеты по американским судам в Ормузском проливе", — утверждает пресса.

Ранее вечером 30 августа агентство Tasnim сообщило, что беспилотники ВС США атаковали остров Ларак в Ормузе. По данным СМИ, погибло два человека, ещё двое получили ранения.

Меж тем сейчас в нескольких иранских городах работает сигнал воздушной тревоги.