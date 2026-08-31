Человек погиб при обрушении горной породы на руднике в Хабаровском крае

Один человек погиб, еще двое пострадали при обрушении горной породы на руднике в Хабаровском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что трагедия произошла на глубине 175 метров.

"В Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что на руднике произошло обрушение горной породы на горизонте 175 м", — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно организовали работы по поиску и помощи пострадавшим. Из троих два рабочих госпитализированы. Тело третьего извлекают из-под завалов.

Уточняется, что всего к работам привлечены 23 человека и 6 единиц техники.