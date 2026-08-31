Рассекречены документы о Ельнинской наступательной операции в годы ВОВ

К 85-летию начала Ельнинской наступательной операции Минобороны опубликовало рассекреченные архивные материалы. Среди документов, представленных на сайте ведомства, директивы ставки Верховного главнокомандования, боевые приказы маршала Георгия Жукова и наградные листы героев тех легендарных боев. Это было первое масштабное контрнаступление Красной армии с начала Великой Отечественной. Немцы, имея численное преимущество, бежали под натиском наших солдат.

Контрнаступление советских войск под Смоленском в конце августа 41-го стало для немцев полной неожиданностью. С начала войны они уверенно продвигались вперед и в районе Ельни - небольшого райцентра - фашистам удалось создать выступ в линии фронта.

"Именно с него немцы планировали наступать на Москву. И ставка Верховного главнокомандования принимает решение, что необходимо ликвидировать Ельнинский выступ", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО РФ.

О деталях Ельнинской наступательной операции рассказывает новый раздел сайта Минобороны. Уничтожить выступ доверили Резервному фронту под командованием генерала армии Жукова. Будущий маршал поручил разработать план наступления генералу Ракутину, а сам занялся доукомплектованием дивизий и пополнением резервов. Особая задача была поставлена перед авиацией.

"Необходимо было к 29 августа именно с помощью авиации выжечь все леса, посевы, чтобы не было возможности там укрываться немцам. Это велась такая подготовка к наступательным действиям", - рассказала Юлия Венгер.

Ельнинская наступательная операция стала первым эпизодом Великой Отечественной, когда немцы бежали от противника, у которого не было численного преимущества. Части Красной армии на этом направлении собрали лишь больше артиллерийских орудий - 800 против 500 у частей Вермахта.

"Здесь было использовано также наше новейшее оружие - это наши "Катюши". Их было 18 штук. И они были распределены между группами. И в дальнейшем, как показывают уже немцы, больше всего они боялись именно артиллерийского огня наших частей", - отметила Юлия Венгер.

Ожесточенные атаки Красной армии вынудили Гудериана - командующего 2-ой танковой группой - бросить в бой последний резерв – роту, охранявшую его командный пункт. А в архивах Минобороны сохранились трофейные документы, где описываются настроения гитлеровских солдат самых разных европейских наций.

"Австрийцы, если бы их там не задерживали, они бы давно сбежали. Так как воевать против русских они не хотят. И немцы пишут о том, что они не могут подавить советскую артиллерию и боятся именно ее", - сообщила Юлия Венгер.

В боях под Ельней родилась советская гвардия. После успешного наступления четыре дивизии РККА получили звание гвардейских. Впечатляет и соотношение потерь, учитывая, что Вермахт находились в обороне.

"Наши потеряли 17 тысяч. А немецкие войска потеряли 45-47 тысяч. Это было очень серьезно на август 1941 года. Хотя, в принципе, были одинаковые силы", - отметила Юлия Венгер.

Наши войска вошли в Ельню утром 6 сентября 41-го. Успешное наступление сковало крупные силы врага, уничтожило опасный для нас плацдарм и воодушевило армию. Москва же получила дополнительное время для укрепления своей обороны.