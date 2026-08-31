Программа "Настроение" на канале "ТВ Центр" переезжает в новую студию

Встречать утро энергично и позитивно помогает "Настроение" на канале "ТВ Центр". С 1 сентября программа переезжает в новую студию. Здесь и современная техника, и уютная атмосфера, и любимые ведущие, которые всегда поддержат на старте нового дня. Как и прежде, в эфире любимые рубрики, советы на все случаи жизни и встречи с гостями.

У "Настроения" - праздник. Новый сезон и новая студия. Локаций для встречи с гостями стало больше. Как и возможностей - для полета фантазии. Ведущие обживают пространство с неподдельным интересом.

Новая студия, созданная лучшими дизайнерами, очень стильная. Теплые цвета, уютный и современный интерьер. Каждая деталь тщательно продумана.

"Это у нас называется "Огород". Здесь мы проводим экспертизы", - говорит Олеся Коваль, ведущая программы "Настроение".

С размещением любого количества гостей теперь действительно проблем не будет. Режиссеры счастливы.

"Площадь увеличилась, да. Она стала больше. Есть возможности, где разгуляться. Пригласить много народа. Ходить ведущим. Петь, танцевать, жонглировать, показывать фокусы", - рассказала Мария Рощина, главный режиссер программы "Настроение".

Дружная команда программы для создания настроения использует все доступные способы. В новой студии возможностей стало больше.

"Тут есть и медкабинет, и научная лаборатория, и студия, где мы принимаем поющих гостей. И сад есть даже, там есть живые растения - это здорово. Конечно же, кухня. Конечно же, гостиная", - отметила Ирина Сашина, ведущая программы "Настроение".

Актуальные темы, включая бизнес и финансы, тоже не остались без обновления. "Полезная экономика" в "Настроении" теперь станет более интересной.

"Новая студия - сногсшибательная. Это как новостройка. Впечатления и эмоции зашкаливают. "Полезная экономика" в новом сезоне подготовила много интересного. Конечно, все секреты не раскрою. Но мы по-прежнему сложные финансовые темы будет переводить на простой понятный человеческий язык", - рассказал Валерий Таран, ведущий рубрики "Полезная экономика" в программе "Настроение".

Всё техническое оснащение - камеры, мониторы - самой последней модификации. А это значит, что у зрителей будет лучший звук, свет и изображение.

В этом сезоне у "Настроения" - много нового. Но любимые рубрики останутся. О творчестве и великих. О здоровье. И о том, как сделать жизнь ярче и вкуснее. В этом калейдоскопе тем в новой студии есть одна главная цель. Зарядить любимых зрителей на добрый, бодрый и очень оптимистичный день.