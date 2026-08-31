Германия координирует подготовку ответа виновникам инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига с Евросоюзом и НАТО. Об этом рассказал в воскресенье, 30 августа , канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Как заявил политик в интервью телеканалу ARD, не называя виновника, правительство Германии уже пришло к единогласному мнению относительно реакции на указанный инцидент, расследование обстоятельств произошедшего практически завершилось.

Мерц пообещал, что "мы четко обозначим нашу реакцию", причем "ждать осталось недолго".

Ранее посольство России в Берлине указало, что на регулярной основе ФРГ тиражирует абсурдные утверждения и беспочвенные домыслы о якобы осуществляемых Россией актах саботажа, диверсиях, гибридных атаках. Доказательств власти Германии не предъявляют, а противоположные мнения огульно объявляют пророссийской пропагандой.

Источники рассказали, что правительство ФРГ в качестве "наказания" за дрон в Лейпциге изучает возможность введения санкций против Русского дома в Берлине. Россотрудничество напомнило, что это одна из крупнейших площадок культурного и гуманитарного взаимодействия между гражданами России и Германии. Ее закрытие грозит огромным ущербом отношениям между нашими народами.