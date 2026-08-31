Попавшая под маршрутку женщина скончалась в больнице Кызыла

Женщина умерла в больнице после аварии с маршруткой в Туве.

ДТП произошло накануне в Кызыле на улице Кочетова. 31-летний водитель маршрутного такси "ГАЗ-322132" проехал на красный сигнал светофора и влетел в группу людей, переходящих дорогу по регулируемому переходу.

Пострадали пять человек: две женщины и трое детей. 46-летняя пострадавшая умерла сегодня в отделении реанимации, сообщили в ГУ МВД по региону. Вторую женщину отпустили на амбулаторное лечение. Несовершеннолетние в возрасте трех и 11 лет лежат в травматологическом отделении. Годовалый ребенок в реанимации.

Со слов водителя, ему стало плохо за рулем и он не справился с управлением. В ГИБДД выяснили, что у мужчины не было водительских прав категории D, к которой относится автобус.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".