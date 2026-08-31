Более 900 человек погибли в результате мощного наводнения в Непале

Число жертв паводка на границе Непала и Китая превысило 900 человек.

"Найдено 903 тела погибших", - сообщило управление по ликвидации бедствий страны.

Порядка трех тысяч числятся пропавшими без вести по обе стороны границы. Значительная часть - работники объектов гидроэнергетики Непала, они заблокированы в тоннелях. Сейчас к ним пытаются пробиться военные.

Среди пропавших без вести почти 600 иностранцев, включая девять россиян.

Удалось спасти 10 461 человека, в том числе 252 иностранных гражданина. Поисковая операция продолжается. В ней задействовали более 20 тысяч человек.

Наводнение в Непале произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета в реку Лхенде Кхола (приток реки Бхоте-Коши). Стихия нанесла серьёзный урон стране: разрушены дома, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры.

28 августа Национальное управление по снижению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Непала предупредило о риске повторного наводнения.