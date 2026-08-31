Медведь напал на двух охотников на границе Камчатки и Чукотки

Два охотника пострадали при нападении медведя на границе Камчатки с Чукоткой.

Мужчины охотились в районе села Хатырка, когда на них напала медведица – она защищала медвежат и не преследовала пострадавших, сообщили ТАСС в Минздраве Камчатского края. Хищница отвела детей в сторону и не стала преследовать мужчин.

"Медведица, руководствуясь материнским инстинктом, набросилась на людей, укусила одного за ногу, а второй, убегая, прыгнул со скалы и повредил конечность при падении", - рассказали подробности происшествия в региональном правительстве.

Охотников доставили вертолетом санавиации в районную больницу в селе Тилички. Госпитализированные находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Эвакуация в Петропавловск-Камчатский им не требуется.

Ранее на Алтае медведь пробрался в туристическую палатку, вытащил из нее женщину и растерзал ее.