Так и не простила? Женя Медведева не пригласила на свадьбу Алину Загитову

Фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов поженились. Влюбленные организовали грандиозное торжество 29 августа.

Площадкой стал дорогой отель, расположенный в центре Москвы. Торжество прошло в классическом английском стиле с благородными бордовыми и винными оттенками.

Мероприятие посетили многие известные фигуристы и не только: Александра Трусова с Макаром Игнатовым, Илья Авербух, Яна Рудковская, Анна Щербакова, Александр Энберт с супругой, Елизавета Худайбердиева, Светлана Хоркина, телеведущий Дмитрий Борисов, передает Спорт 24.

Особо наблюдательные поклонники в Сети обратили внимание, что на свадьбе не было прославленной фигуристки Алины Загитовой. "Значит, она так и не простила Алину?", "Жаль, что не было Загитовой на свадьбе", "А Женя Алину не позвала на праздник?", "Не получилось Медведевой и Загитовой помириться по-настоящему", - высказались пользователи Сети.

Говорят, напряженные отношения между спортсменками тянулись еще с Олимпиады-2018, когда Загитова обошла Медведеву и взяла золото. Официально Алина и Евгения всегда говорили, что у них нет конфликта, но на деле старались не пересекаться и отказывались от участия в общих проектах.

Однако недавно фанатам показалось, что все осталось в прошлом. Загитова пришла к Медведевой и дала ей откровенное интервью, а Евгения, в свою очередь, стала участницей нового ледового шоу Алины. Но, вероятно, отношения спортсменок не настолько улучшились, чтобы Женя пригласила товарку на свадьбу.

Для торжества Евгения Медведева подобрала два свадебных платья: одно классическое, в пол, а другое - короткое, открытое, украшенное разноцветными стразами.

Кормили гостей роскошными яствами. Среди блюд были говяжьи щечки с морковным пюре и глазированными овощами, филе дорадо с артишоками на гриле, тартар из лосося и тунца с авокадо, ростбиф с листьями и кунжутной заправкой, жюльен с грибами, освежающий лаймовый сорбет.

Напомним, что Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов познакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы". Поначалу они репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем стали заниматься дольше, задерживаться, и им это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга.

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