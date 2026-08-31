У Лизы Арзамасовой заподозрили третью беременность

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре 2020 года. Фигурист значительно старше актрисы, но разница в возрасте смущает лишь общественность, а не самих супругов. Спустя год после свадьбы Лиза родила своего первенца — малыша Леву. А в августе 2024-го на свет появилась дочка пары Лия.

На днях Лиза Арзамасова опубликовала в своем официальном телеграм-канале кадры с празднования дней рождения детей. Супруги решили совместить и устроили одно торжество с одним тортом для двух ребят. Многочисленные подписчики, увидевшие кадры, сделали вывод, что звезда комедийного сериала "Папины дочки" может быть беременна.

Поводом для слухов послужило то, что на празднике Лизу Арзамасову сняли с бокалом воды, а также особо наблюдательные фанаты умудрились разглядеть у популярной актрисы небольшой живот, который та якобы прятала под свободным зеленым сарафаном. Если догадки поклонников окажутся правдой, то у Арзамасовой и Авербуха будет третий ребенок.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Отметим, что пока Илья и Елизавета не комментировали слухи. Впрочем, супруги предпочитают не высказываться о своих отношениях. Лишь иногда актриса публикует фото детей и мужа в своем блоге или дает редкое интервью. Так, на днях она призналась, что сразу почувствовала, что Авербух — ее судьба. Фигурист и актриса много общались, и эти разговоры позволили ей понять, что с Ильей у нее очень много общего: музыкальные вкусы, предпочтения в кино и театральных постановках, даже какие-то бытовые привычки.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>