Североатлантический альянс не скрывает стремления превратить Арктику в новый фронт для сдерживания развития России и ее единомышленников. Об этом говорится в статье российского министра иностранных дел Сергея Лаврова "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности".

Как подчеркивает глава российской дипломатии в статье, опубликованной на информационном портале arctic.ru, происходит "сознательное, целенаправленное создание атмосферы недоверия в военной области". При этом свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают.

Действия НАТО ведут к милитаризации Арктического региона и созданию там очагов международной напряженности. Однако, указал Лавров, сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего международного сообщества.

В мае правительство Нидерландов признало Арктику новым направлением системы военного сдерживания НАТО. В региональной стратегии королевства на 2026-2030 годы утверждается, что сменила статус с региона "мира и сотрудничества" на пространство возрастающей геополитической конкуренции. Это, как отмечается в документе, вынуждает альянс расширять участие в арктических процессах и наращивать коллективное сдерживание.

При этом посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов подтвердил в интервью ТАСС, что Арктика милитаризируется, поскольку "НАТО туда пытается зайти со всеми своими инструментами" в русле стратегии Запада по сдерживанию альтернативных центров силы.