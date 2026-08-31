В Киргизии открывается юбилейный саммит ШОС

Владимир Путин сегодня работает в Киргизии, где открывается юбилейный саммит ШОС. В этом году организации исполняется 25 лет.

График российского лидера крайне насыщенный. Он примет участие в основном заседании, которое состоится завтра, а также во встрече в формате "ШОС плюс".

Президент посетит церемонию открытия Всемирных игр кочевников - имиджевое мероприятие для страны-хозяйки форума - и проведет множество двусторонних переговоров.

Сразу после прибытия в Бишкек Путин побеседует с председателем КНР Си Цзиньпином - уже второй раз в этом году в очном формате. Запланирован разговор с другим ключевым партнером - премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава российского государства встретится и с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. О плодотворном сотрудничестве с Бишкеком Путин заявил в поздравительной телеграмме по случаю Дня независимости страны.