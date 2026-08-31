На передовой - критическая ситуация для неонацистов в Краматорске. Наши войска штурмуют восточные пригороды. И уничтожают логистику врага в районе Славянска.

Антидроновая и маскировочная сетки не спасли. Еще вчера на этой АЗС националисты заправляли свои машины. А утром ее сожгла наша малая авиация. В минус ушел грузовик ВСУ. Его тоже подбили дроном. А вот как выглядят дороги и улицы в окрестностях. Сотни сгоревших пикапов, броневиков, танков. Чтобы пересчитать этот европейский автопарк, неделя уйдет. Краматорск и Славянск с каждым днем все больше напоминают кладбище натовской техники.

Нет, из хлопцев ВСУ, кто прятался в этих домах, после точного попадания авиабомбы не выжил никто. Пролет, где был развернут пункт управления беспилотниками, рухнул целиком. А на соседней улице уничтожено это старое здание. Еще два дня назад здесь была казарма бандеровцев.

Еще одним ударом авиации наполовину разрушен мост, по которому в агломерацию ВСУ доставляли боеприпасы и провиант. Кстати, показательно, что надежных укреплений у противника в Славянке и Краматорске все меньше. И националисты вынуждены спасаться где придется. Это отделение всем составом прячется под бетонными пролетами и опорами. А вот этим двоим не повезло. Один дрон достал бандеровца, который залез в трубу под дорогой. Другого - в замаскированном блиндаже. И хотя лаз был очень узким, российский беспилонтик попал и туда.

А это уже фланги Краматорской агломерации. Российские войска начали штурм территории бывшего аэродрома. И, судя по тому, что националисты бегут в восточные кварталы, натиск идет успешно. По крайней мере, все контратаки ВСУ отбиты.

Ситуация для противника резко ухудшилась после того, как российские войска взяли поселок Анновка - это пригород Доброполья. Теперь под контролем почти все дороги, которые ведут в укрепрайон.

И вот результат - российские войска прорвались к Краматорской агломерации с востока. И сейчас на этом направлении идет мощная артподготовка. Сегодня российские войска подошли вплотную к агломерации. От первых улиц Краматорска наши войска отделяют всего 3 километра. Штурмовать укрепрайон не спешат. Да и зачем, когда тактика измотать противника дает очень хорошие результаты.