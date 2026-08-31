Новое обострение на Ближнем Востоке. США нанесли серию ударов по острову на юге Ирана. Как утверждает центральное командование, мишенью стали установки, с помощью которых военные исламской республики минировали Ормузский пролив. Таким образом Вашингтон якобы устранял угрозу судоходству.

Тегеран ответил атаками на американские базы в Иордании и ОАЭ. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что уничтожили места дислокации истребителей, а также сбили тяжелый беспилотник Рипер.

Но этом фоне заметно растут цены на нефть. За "Брент" дают уже больше 90 долларов за баррель. Но США намерены и дальше усиливать давление на противника. Глава американского Минфина объявил, что будет еженедельно вводить новые антииранские санкции. В первую очередь, в банковском секторе.

Партнеров по "Большой двадцатке" призывают свернуть все экономические связи с республикой - иначе их коснутся вторичные ограничения.