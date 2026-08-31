На пригород Анапы обрушился крупный природный пожар

В пригороде Анапы всю ночь бушевал крупный природный пожар площадью почти 700 гектаров - ему присвоен четвертый ранг сложности. Пламя вплотную подошло к жилым домам. Небо было затянуто черным дымом.

Небо в багровых и кроваво-красных тонах, едкий черный дым, из-за которого дышать практически невозможно, движение по федеральной трассе перекрыто. Сегодняшняя ночь под Анапой напоминала фильм про апокалипсис.

Пожар вспыхнул днем в воскресенье в заповедной плавневой зоне в районе хутора Чембурка. К вечеру обстановка ухудшилась. Сильный ветер "подгонял" огненную стену длиной в несколько километров вплотную к жилым домам.

Местные власти привлекли дополнительные силы: на помощь прибыли пожарные из соседних районов, готовы были и вертолеты, но они не сразу смогли подняться и помочь из-за действующего сигнала беспилотной опасности. Борьба с огнем продолжалась всю ночь. О новых очагах пожарным сообщали жители.

Локализовать природный пожар общей площадью почти семьсот гектаров удалось лишь сегодня утром. Тушить огонь было крайне сложно. Анапские плавни – огромная заболоченная низина, густо покрытая растениями, в том числе и камышом, который вспыхивает быстрее спички. Сейчас пожарные продолжают проливку территории.