Собянин: Три новых причала откроется на Москве-реке до конца года

Три новых причала - Красные Холмы, Новодевичьи Пруды и Воробьевская Набережная - откроются на Москве-реке в ближайшее время. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, речные электросуда на регулярных маршрутах перевезли более 700 тысяч пассажиров за первые 6 месяцев этого года.

Москва первой в мире запустила круглогодичное речное движение. Протяженность этих маршрутов в столице составляет 34 километра. За три года жители и гости города совершили четыре миллиона поездок. Весной на воду были спущены современные электросуда, построенные в столице.