Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 31 августа, 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями.

Также БПЛА противника ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Российские бойцы не оставляют без ответа попытки укронацистов ударить по территории нашей страны. Интенсивность ответных атак тревожит и киевский режим, и его западных спонсоров. Находящийся в украинской столице корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер пожаловался на то, что используемые ВСУ "перехватчики в настоящее время бессильны против этих новых быстрых российских беспилотников-камикадзе".

Американский журналист Марио Навфаль отметил в соцсетях, что удар ВС России по складу украинских войск в поселке Милая был нанесен в максимально невыгодный момент для Киева — на фоне острой нехватки боеприпасов.