Обрушение произошло на руднике в Хабаровском крае

На руднике в районе имени Полины Осипенко, где разрабатывается месторождение Албазино, обрушилась горная порода на горизонте 175 метров.

Как уточняет управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, двое рабочих попали в больницу с травмами, один человек погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть человека, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что руководители горнодобывающих предприятий лично отвечают за жизнь и здоровье своих работников. После гибели шахтеров и спасателей в "Листвяжной" Путин потребовал организовать ревизию прежних решений по обеспечению безопасности на шахтах и рудниках. Эксплуатировать мужество шахтеров недопустимо, подчеркнул президент.

В 2026 году, поздравляя шахтеров с профессиональным праздником, глава государства Владимир Путин подчеркивал: эта работа требует особого мужества и выдержки. Президент высоко оценил вклад горняков в энергетическую безопасность, экономическую и оборонную мощь России, а также поблагодарил шахтеров за упорный труд и преданность своему делу.