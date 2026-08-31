Крик души матери покончившего с собой хозяина ворона Гоши Александра Чугайнова: "Люди, опомнитесь, что вы делаете?!"

Александр Чугайнов, известный по проектам "Ворон ТV" и "Жизнь вОрона Гоши", скончался 19 августа. Ему было 29 лет. Похоронили блогера 22 августа.

После гибели молодого мужчины в Сети появился слух, что он свел счеты с жизнью. Однако семья не комментировала эти догадки, близкие Александра не хотели отвечать на вопросы его поклонников. Но в итоге из-за шквала обращений брат Чугайнова Алексей опубликовал короткое видео в блоге Александра, где назвал официальную причину смерти владельца ворона Гоши. Он подтвердил, что блогер покинул этот мир добровольно.

Новость о смерти Чугайнова стала настоящей трагедией для всех, кто следил за судьбой ворона Гоши. Народ не может поверить, что мужчина принял роковое решение и предал своего пернатого друга. Люди пытаются найти другое объяснение произошедшего и отмечают нестыковки в официальной версии. Так, после смерти Александра кто-то продолжил вести его блог, публиковать видео с Гошей. Кадров с гражданской панихиды семья не предоставила, а после открытия сбора на похороны многих требующих предоставить отчет по деньгам, блокировали. Все это лишь показывает, что близкие глубоко переживают смерть Чугайнова, но поклонники Александра продолжают выискивать подозрительные моменты.

Обвинений и упреков не выдержала мать Чугайнова. Оплакивающая смерть сына женщина выступила с публичным обращением.

"Крик души!!! Люди, опомнитесь, что вы делаете, что вы пишете? Хочу внести ясность в этом трагическом происшествии. 19 числа вечером Александр не выходил на связь, мы заволновались и стали искать его, не нашли. По факту пропажи 20 числа я обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своего сына. Далее были проведены все необходимые процедуры, требуемые в данной ситуации. Родные, друзья, а также волонтеры были привлечены к поискам Александра. Вечером он был найден", — сообщила мама блогера.

После обнаружения тела была проведена экспертиза. Специалисты не обнаружили признаков насильственных действий, следов побоев и телесных повреждений. Расследование продолжается, но все указывает на то, что Чугайнов добровольно ушел из жизни.

По словам женщины, близкие поддерживали Александра и радовались его успехам, никто не скандалил с ним из-за денег, не оказывал давления. Все слухи в Сети — ложь и провокация.

"Наша семья дружная, любящая друг друга, где каждый занимается своим делом и приносит пользу людям! Никаких склок, ссор, тем более драк, дележек денег, зависти у нас в семье, слава Богу, никогда не было! Убедительная просьба прекратить травлю близких Александра и его окружение, ваши необоснованные обвинения, домыслы, угрозы и поиск личной информации", — заявила мать Чугайнова, отметив, что если травля не прекратится, она будет вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

Мама Александра пообещала опубликовать "официальный документ из СК", когда расследование будет завершено. "Хочу добавить, что Гоша в настоящее время находится в семье под присмотром", — заключила она.