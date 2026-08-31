Гимнастка Дина Аверина стала мамой: фото из родильной палаты

Гимнастка Дина Аверина родила ребенка супругу, фигуристу Дмитрию Соловьеву. У пары появился сын.

Радостной новостью спортсмены поделились в своих блогах в запрещенной соцсети "Инстаграм". Счастливые родители опубликовали фото из палаты, которую украсили голубыми и белыми воздушными шарами.

"Сегодня в 5:17 утра мы стали родителями! Счастье это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком", - заявили Дина и Дмитрий.

В отличие от многих знаменитостей, спортсмены не стали прятать данные о малыше. Так, Соловьев и Аверина назвали сына Львом. Мальчик родился на свет 29 августа ростом 53 см и весом 3600 г.

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В комментариях счастливых родителей поздравили не только обычные люди, но и представители отечественного шоу-бизнеса и спорта. "Поздравляю вас! Пусть малыш растет здоровым, счастливым", - пожелала Аделина Сотникова. "Ураааа!!! От всего сердца поздравляю вас!!! Счастья и крепкого здоровья!!! Обнимаем крепко", - написала певица Виктория Дайнеко. "Поздравляю, ребята!!! Счастья безграничного!!!" - высказалась фигуристка Татьяна Волосожар. "Мои поздравления", - оставила пару слов Ольга Бузова.

Напомним, влюбленные поженились летом 2025 года. Для Дины Авериной этот брак стал первым, а для Дмитрия Соловьева - вторым. От бывшей жены у него есть сын Александр.

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