"Разлетится на куски": Трамп пригрозил Ирану сгенерированными ИИ кадрами

Президент США Дональд Трамп пригрозил "разнести на кусочки" иранский остров Харк.

В соцсети Truth Social американский лидер опубликовал сгенерированное нейросетью видео, на котором по острову наносится ракетные удары, а он сам наблюдает за взрывами через окно.

"Остров Харк разлетелся на куски", - подписал видео Трамп.

По данным на 30 августа, американские военные не наносили удары по Харку. Ранее Трамп не исключал, что США попытаются захватить этот остров.

Остров Харк расположен в Персидском заливе и является ключевым узлом нефтяного экспорта Ирана – до начала военной операции через него проходило более 90% иранской нефти.