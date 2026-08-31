Гинцбург заявил о скорой победе над некоторыми видами рака

В России могут победить несколько видов рака в течение трех-шести лет.

Успешное лечение стало доступно благодаря новой иммунной онкотерапии, заявил РИА Новости научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Среди видов рака, которые могут быть побеждены, - меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря и колоректальный рак.

"С определенной степенью достоверности можно говорить, что мы должны прийти в течение трех-шести лет именно к такому результату", - подчеркнул Гинцбург.

Ранее стало известно, что 60-летний мужчина из Курской области получил первую вакцину от меланомы. В апреле ему ввели персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак". В ближайшие месяцы ее получат еще двадцать пациентов с раком кожи.