Минпросвещения высказалось об изменении срока обучения в школах

Российские власти не планируют менять срок обучения в школах. С таким заявлением выступил в понедельник, 31 августа, руководитель Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Как напомнил министр, федеральное законодательство закрепляет 11-летний срок обучения в школах России — "эта модель полностью работает и отвечает тому, что нужно современным детям".

Кравцов отметил также, что благодаря внедрению единых федеральных программ качественное образование доступно одинаково в любом регионе России.

Также политик анонсировал обновление с 2027 года федстандарта начальной школы — это позволит выстроить единую логику между знаниями, которые дети получают в начальной школе, и программами следующих ступеней образования. Кроме того, новый подход гарантирует более комфортный переход ребенка из детского сада в школу, сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство просвещения определило, что перемены между уроками в российских школах должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена — 20-30 минут, чтобы в указанный перерыв можно было организовать полноценное питание детей.

Также отмечалось, что продолжительность уроков у первоклассников в первой и второй четверти не должна превышать 35 минут. С января по май продолжительность урока увеличится на пять минут – до 40 минут.