Россиянам рассказали, кто с сентября сможет получать сразу две пенсии

Несколько категорий россиян с сентября смогут получать одновременно сразу две пенсии. Об этом рассказала в понедельник, 31 августа, директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Нина Гукасова.

Эксперт уточнила, что в 2026 году такое право имеется у военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, включая Министерства обороны и внутренних дел, а также Федеральной службы безопасности, которые после назначения пенсии продолжили работать в гражданской сфере.

Затронет нововведение и федеральных государственных гражданских служащих, обладателей инвалидности вследствие военной травмы участников Великой Отечественной войны, обладателей знаков "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда".

Наконец, право на две пенсии закрепят за членами семей погибших военнослужащих; космонавтов и работников летно-испытательного состава.

Однако чтобы получить в качестве второй пенсии страховую, требуется накопить не менее 15 лет страхового гражданского стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также достичь установленного пенсионного возраста, сообщает ТАСС.

Тем временем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил: неработающие пенсионеры не могут получать выплаты ниже прожиточного минимума для этой категории населения, при необходимости им назначается доплата. Тем, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, предусмотрена социальная пенсия по старости.

Председатель Соцфонда России Сергей Чирков подчеркнул, что ведомство выполняет все обязательства перед гражданами в полном объеме и в срок — средств для этого вполне достаточно.