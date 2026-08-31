66-летний Игорь Николаев со смехом сообщил о втором ребенке от Юлии Проскуряковой

Игорь Николаев счастлив в третьем браке с молодой певицей Юлией Проскуряковой. В 2015 году артистка родила маэстро дочь Веронику. Девочке в октябре исполнится 11 лет.

Певец души не чает в наследнице. Девочка пошла по стопам отца и играет на фортепиано. В отличие от многих сверстников, Вероника занималась все лето, поскольку мастерство требует постоянной практики.

"Мы старались заниматься все лето, учили новые пьесы по фортепиано. Конечно, несправедливо и нечестно, когда все дети гуляют и отдыхают в летние месяцы, а ты занимаешься. Но Ника все прекрасно понимает", - отметил Игорь Николаев.

При этом известный артист рассказал, что тоже занимается с дочкой, но старается не давать волю эмоциям. Игорь Николаев признался, что именно Юлия Проскурякова является "злым полицейским", когда дело касается занятий Вероники.

Помимо фортепиано, девочке нравится рисование, она обожает ставить спектакли и увлекается конным спортом. "Понятно, что родители видят в своих детях много талантов, но что разовьется конкретно, не знаю", - признался маэстро.

Журналисты спросили о прибавлении в семействе композитора, слухи о котором то и дело муссируются в Сети. Игорь Николаев со смехом сообщил о втором ребенке от Юлии Проскуряковой. Он заявил, что Вероника не просит братика. "Это не входит в ее планы", - коротко отметил певец для "МК".

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