Двое крымчан задержаны за государственную измену

В Крыму задержали двух местных жителей, которые передавали украинской спецслужбе сведения о дислокации объектов Министерства обороны России на полуострове.

Как уточнили в понедельник, 31 августа, в Федеральной службе безопасности, крымчане были завербованы сотрудником сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Мужчины передавали врагу сведения о дислокации в регионе объектов Минобороны, передвижениях военной техники, а также организовывали на территории полуострова тайники с самодельными взрывными устройствами.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний петербуржец задержан по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге. 15-летний подросток приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, отправился на железнодорожную станцию Ручьи в Калининском районе Санкт-Петербурга и поджег трансформаторную подстанцию.

Кроме того, сотрудники ФСБ предотвратили серию масштабных терактов в Московской области. Агенты украинских спецслужб готовили удар беспилотниками по стратегическому предприятию. Дроны привезли из-за границы в ящиках с кафельной плиткой. Для выполнения отдельных задач враг использовал детей.