Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров предложил Соединенным Штатам помощь в создании армии беспилотников в обмен на поставки противоракетных комплексов Patriot в ближайшее время.

Как пишет Financial Times, киевский режим по-прежнему страдает от нехватки средств противовоздушной обороны. Ситуацию с дефицитом Patriot усугубляет конфликт на Ближнем Востоке и стремление западных стран усилить собственные армии и арсеналы.

Федоров заявил, что был бы "очень рад помочь Америке создать армию беспилотников — особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зиму". Политик заверил, что ведет переговоры с "большим числом" потенциальных инвесторов, заинтересованных в инновациях.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украине поступила новая партия ракет к американским зенитным комплексам Patriot. Как заявил утративший легитимность президент Украины, "немного зашло ракет Patriot", причем "сколько – не могу сказать, но немного, надо больше".

Тем временем депутат Европейского парламента от Польши Эва Заянчковская-Херник призвала не давать Киеву бесплатно ракеты для ЗРК Patriot. Как написала парламентарий, Европа раздает Киеву ценную технику и выплачивает за него кредиты, тогда как украинцы плюют европейцам в лицо "бандеровским пантеоном героев".