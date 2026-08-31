ВСУ атаковали Екатеринбург: дроны попали в жилые дома и склад

Украинские БПЛА попал в логистический центр и жилые дома в Свердловской области.

Об этом утром в понедельник, 31 августа, заявил губернатор региона Денис Паслер. Информация о пострадавших уточняется, жертв нет.

"Работают все экстренные службы. Идет эвакуация. Буду оперативно информировать вас о развитии событий", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным местных СМИ, дрон атаковал многоэтажный дом в Чкаловском районе Екатеринбурга.

полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога уточнил, что обломки другого беспилотника упали около склада торговой компании.