Высказывания представителей киевского режима о планах мобилизации свидетельствуют о том, что власти Украины врут о своих потерях на фронте.

Как пишет The Telegraph, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что Украине требуется ежемесячная мобилизация по меньшей мере 30 тысяч человек для поддержания численности армии на надлежащем уровне.

Однако, отмечает британское издание, эта цифра предполагает потери Вооруженных сил Украины, которые ощутимо превосходят официальные данные украинских властей

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что на Украине продолжается насильственная мобилизация, когда "несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю". Киевскому режиму ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот, чтобы "получать дивиденды".

Незадолго до этого главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что главным вызовом для Украины стал вопрос мобилизации. Он заявил о новом подходе к этой проблеме и пообещал, что будут предприняты новые шаги – возможно, не очень быстрые.