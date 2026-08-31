Источники раскрыли содержание нового пакета санкций ЕС против России

Власти Евросоюза планируют включить около 1,6 тысячи физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России.

Как рассказали осведомленные источники Politico, Брюссель надеется согласовать один из самых крупных пакетов рестрикций с начала спецоперации на Украине.

Предположительно, официально о новых ограничительных мерах объявят в октябре на встрече лидеров стран Евросоюза. Формальным поводом станет вменяемая Брюсселем Москве "активизация гибридных атак".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на угрозы Брюсселя ввести самый масштабный санкционный пакет за последние годы. Чиновница заявила, что слова и действия верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас напоминают персонажа детского мультфильма о Чебурашке — вредную старуху Шапокляк.

Между тем политолог Илья Гращенков заявил, что эпоха крупных и относительно легко согласуемых пакетов подходит к концу. Дальше ЕС будет чаще прибегать к точечным мерам против отдельных компаний и схем обхода санкций. Такие решения проще согласовать, но их эффективность намного скромнее.