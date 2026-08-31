Максим Галкин* в микротрусах отдыхает в Бразилии: артист живет свою лучшую жизнь без Аллы Пугачевой

В 2022 году Алла Пугачева покинула Россию вслед за молодым мужем, юмористом Максимом Галкиным*.

За границей семье артистки пришлось несладко. За четыре года Примадонна сменила несколько стран. Певица жила в Израиле, затем обосновалась на Кипре, а это лето проводила в Латвии.

Артистка рассказала, что упала и сломала тазобедренный сустав. Восстановление проходило очень тяжело, все это время Примадонна переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом.

А вот Максим Галкин*, по мнению пользователей Сети, в последнее время буквально расцвел. Он накачал себе впечатляющие мышцы, загорел, сменил прическу и стал модно одеваться. Юморист пышет здоровьем и составляет разительный контраст со своей обремененной множеством хронических заболеваний супругой.

Недуги пожилой жены как будто бы Галкина* не тревожат. Так, Максим оставил Аллу дома и отправился на отдых в Бразилию. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" комик опубликовал видео, в котором он красуется в одних микроплавках.

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Многие интернет-пользователи называют брак Галкина* и Пугачевой странным. В кулуарах ходят слухи, что звездная пенсионерка не по доброй воле покинула Россию. Якобы молодой супруг шантажировал пожилую жену и угрожал, что если она не последует за ним, он заберет у нее детей, дочь Лизу и сына Гарри.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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