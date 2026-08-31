Живет как бомж: сын Елены Яковлевой устроил бедлам в подаренной актрисой квартиру

Денис Шальных с 18 лет живет в отдельной квартире. Двушку сыну по случаю совершеннолетия подарила Елена Яковлева.

Двухкомнатное жилье Дениса находится в неплохом районе Москвы. Недалеко живет и Елена Яковлева, но актриса неоднократно говорила, что не навещает сына без приглашения, дав ему полную свободу. В квартире изначально был сделан хороший ремонт — просторную гостиную соединили с кухней. В получившейся огромной комнате у Дениса велотренажер, рабочий стол, большой телевизор и множество домиков и подстилок для котиков.

Шальных очень любит животных и сделал все для удобства своих питомцев. Даже в спальне он оборудовал несколько лежанок для пушистиков.

Вот только за порядком ни Денис, ни его новая избранница не следят. На свежих фото и видео из квартиры видно, как живет сын Елены Яковлевой. Всюду разбросаны пустые бутылки из-под воды, подоконники заставлены лапшой быстрого приготовления и протеиновыми смесями, сушилка с бельем стоит прямо посередине комнаты, а кошачий корм разбросан по полу.

Если внимательно присмотреться, то помимо бардака можно заметить вмятины на стене у входа, отклеившиеся обои и приклеенные прямо на стены бумаги с какими-то заметками.

Выглядит квартира не лучшим образом. После того, как сын Яковлевой сам разместил фото в Сети, они разлетелись по фан-пабликам. Народ осудил Шальных, отметив, что 33-летний мужчина слишком рано получил свое жилье, ведь он явно не научился наводить чистоту и поддерживать порядок в квартире.

"Живет как бомж", — резко, но очень емко высказался один из поклонников Елены Яковлевой о сыне актрисы.