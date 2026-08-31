ЦБ показал логотип цифрового рубля

Центральный банк России представил логотип цифрового рубля.

Логотип выполнен в виде окружности кораллово-алого цвета с размещенным внутри символом рубля, сообщили в пресс-службе регулятора. Символ смещен немного влево относительно центра окружности.

"Для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Никакие графические элементы, изображения или текст не могут помещаться в это пространство", - заявили в ЦБ.

Использовать можно только Кораллово-алый оттенок – любые другие цвета запрещены.

Широкое внедрение цифрового рубля запланировано с 1 сентября 2026 года и будет проходить поэтапно. Россияне смогут пользоваться цифровым рублем наряду с наличными и безналичными средствами оплаты. Важно понимать, что цифровой рубль – не криптовалюта, его выпуск и функционирование контролирует Центробанк.