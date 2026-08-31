ЦИК анонсировал досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом

Досрочное голосование на выборах в Государственную думу девятого созыва на зарубежных участках начнётся 4 сентября.

В первую очередь это касается граждан, находящихся далеко от избирательных участков или в местах, куда трудно добраться на транспорте, сообщил член ЦИК России Павел Андреев.

В частности, досрочное голосование начнется на избирательных участках в Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте, так как 20 сентября является рабочим днем.

Досрочное голосование также планируется организовать для россиян, находящихся за рубежом в служебных командировках, пишет ТАСС.

30 августа досрочное голосование стартовало в труднодоступных и отдаленных местностях ряда регионов России. Основные же дни голосования - 18–20 сентября 2026 года.