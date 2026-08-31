Жаркий День знаний и "парниковый" сентябрь: москвичам рассказали о погоде осенью

В Москве 1 сентября, в День знаний, прогнозируется жара до 27 градусов. Об этом рассказал в понедельник, 31 августа, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, существенные осадки не предвидятся, ветер будет дуть южный со скоростью три-восемь метров в секунду. В целом погода будет соответствовать "климатической норме макушки лета".

В целом сентябрь, как рассказал Тишковец, прогнозируется "парниковым" — с высокой влажностью, напоминающим микроклимат теплицы. Температура будет в среднем на один-два градуса превышать нормативные параметры, а дождей выпадет примерно на 30-40% больше положенного.

Также эксперт заявил, что "бабье лето" придет в Москву к середине сентября и продержится не больше пяти суток. За этим последует настоящая осень.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в свою очередь, сообщил, что метеорологическая осень в Москве начнется на три-четыре дня позже срока. Обычно это происходит примерно 2 сентября, однако, по прогнозам, в первые дни осени столбики термометров в столице задержатся на отметках 21-26 градусов выше нуля, сообщает РИА Новости.

Ранее климатолог Михаил Семенов предупреждал, что обильные дожди вместо бабьего лета ожидают Москву и регионы Центральной России в сентябре. Как заявил эксперт, метеорологи не исключают усиления Эль-Ниньо — природного явления, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится намного теплее обычного. Это ведет к изменению воздушных потоков, провоцирует жару, засуху или сильные дожди.