Нет никаких оснований предполагать, что Россия планирует нападение на НАТО. Об этом рассказал в понедельник, 31 августа, временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

Как заявил румынский политик, весьма сомнительно, "что у России есть намерение атаковать какую-либо страну НАТО, хотя эти разговоры ведутся постоянно".

Наряду с этим Раду Мируцэ заверил, что сведения других членов Североатлантического альянса подтверждают отсутствие у российских властей агрессивных планов, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Североатлантический альянс не скрывает стремления превратить Арктику в новый фронт для сдерживания развития России и ее единомышленников. Дипломат отмечал, что происходит "сознательное, целенаправленное создание атмосферы недоверия в военной области". При этом свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают.

Между тем норвежские военные, участвовавшие в миссии по обучению украинских солдат, признали: ни одно натовское государство не готово к военному противостоянию с Россией. По словам военнослужащих ВС Норвегии, королевству придет конец, если оно решится вступить в конфликт на истощение наподобие того, что развязан на Украине.