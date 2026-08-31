Джанабаева увезла детей от Меладзе и шикует: только за отель отдала миллион рублей

История любви Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе всегда вызывала вопросы у общественности. Бывшая жена артиста Ирина открыто говорила о том, что супруг ей изменял. Да и старшего сына артистка родила в 2004 году, когда Валерий еще был женат на другой. Только спустя 10 лет Меладзе решился на развод с первой супругой и смог воссоединиться с Джанабаевой.

Сейчас артисты воспитывают троих детей: сыновей Константина и Луку, а также дочку Агату. Старшему наследнику пары уже 22 года. Альбина души не чает в своих чадах, артистка старается проводить как можно больше времени с ними. Недавно певица вместе с детьми отлично отдохнула на Кипре. И, как пишет Telegram-канал SHOT, Меладзе с ними не было.

Певица выбрала для отпуска пятизвездочный отель. На номер Джанабаева не поскупилась. Артистка с детьми разместилась в максимально приватных апартаментах с собственным бассейном, просторной спальней, гостиной и кухней.

В распоряжении гостей курорта также огромный частный пляж, бассейны, гигантский спа-комплекс, фитнес-центр, рестораны, бары и ночной клуб. За такие удобства певице пришлось заплатить около одного миллиона рублей.

Пока дети и жена наслаждались отдыхом, Меладзе зарабатывал деньги на концертах в Турции и Латвии.