"Любить не надо "взасос": Роксана Бабаян рассказала о жизни без Михаила Державина

Роксана Бабаян и Михаил Державин считались одной из самых счастливых и гармоничных пар на отечественной эстраде.

Артисты были вместе вплоть до смерти Михаила Державина в 2018 году. Детей у пары так и не было. А недавно Роксана Бабаян отметила круглую дату. Ей исполнилось 80 лет.

Журналисты узнали, как живет артистка после смерти любимого мужчины. Роксана Бабаян продолжает работать и путешествовать. Однако боль от потери супруга никуда не ушла.

"Все нормально, жизнь продолжается. Но, конечно, потери всегда были, есть и будут... С другой стороны, мы все смертны. Завтрашний день нам никто не обещал, так что поэтому к этому надо относиться очень внимательно. Уважать, любить не надо "взасос", как русские люди говорят. Но надо быть человеком", - рассуждает артистка.

Помимо работы, Роксана Бабаян старается уделять время помощи бездомным животным. Особое предпочтение артистка отдает кошкам. "Это всегда была моя история не специально, а, как говорится, уже по мере поступления. Кошек я люблю, они вообще мудрецы", - отметила Бабаян.

Сейчас в ее доме живут пушистые питомцы, каждый из которых пришел в ее жизнь по-своему, будто сам выбрал хозяйку, передает Teleprogramma.org.

Отметим, что от брака с дочкой легендарного маршала Семена Буденного Ниной у Михаила Державина осталась дочь Мария.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>