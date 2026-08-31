Собянин: Москва делится с регионами инновационными практиками в здравоохранении

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс" рассказал, что в московских медучреждениях и научных центрах ежегодно стажируются больше 1,5 тыс. врачей со всей России.

Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы принял специалистов и управленческие команды более чем из 30 субъектов нашей страны. Среди них руководители региональных кадровых центров, которые знакомятся с нашей системой подбора персонала, оценки, стандартами профразвития и образования.

Есть отдельное направление - программы повышения квалификации, адаптированные под потребности конкретного региона. Один из таких с Ямало-Ненецким автономным округом. Больше 300 специалистов, среди которых педиатры, терапевты, акушеры-гинекологи, прошли комплексную оценку компетенций.

По результатам была сформирована индивидуальная образовательная программа, включающая как теоретический материал, так и тренировки на современном симуляционном оборудовании.