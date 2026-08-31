Похоронившая мужа Екатерина Гусева объяснила, почему влюбилась в Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров пережил тяжелое расставание с молодой женой и сейчас строит отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой.

Возлюбленная телеведущего занимается консультированием по вопросам питания, а заодно снимает видео со знаменитостями. Екатерина пропагандирует здоровое сбалансированное питание без жестких ограничений. Под влиянием избранницы Дмитрий Дибров заметно похудел и помолодел.

А еще шоумен дал интервью Ксении Собчак о своем разводе с супругой Полиной. В программе отметилась и его новая возлюбленная Екатерина Гусева. Она рассказала, за что полюбила Дмитрия Диброва. По ее словам, дело вовсе не в его финансовом положении или известности.

"Сейчас меня, наверно, захейтят... Мы с Дмитрием всегда рьяно вступали в диалоги. Невозможно не влюбиться в интеллект Димы. Мы можем дополнять друг друга, генерировать идеи. Мы можем сделать обзор нашей идеи на более широкую аудиторию", - заявила Гусева.

Она затронула тему отношений Дмитрия Диброва с бывшей супругой Полиной, с которой они регулярно общаются. Екатерина Гусева не видит в этом ничего особенного. "Не могу сказать, есть ли у него любовь к Полине. У него есть любовь к детям. Ему очень горько, когда дети приходят к нему домой, а потом уходят туда, где не он правит балом", - отметила Екатерина.

Гусева на 23 года младше Диброва. До встречи с шоуменом она состояла в браке и воспитывала детей. Однако этот союз завершился трагически. 12 лет назад Екатерина овдовела.

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