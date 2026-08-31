Ученики 5-6 классов Москвы будут изучать искусственный интеллект

Ученики пятых-шестых классов столицы будут изучать искусственный интеллект в рамках спецкурса - об этом сегодня сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Изучать новый предмет будут более 200 тысяч школьников. Для города важно, чтобы дети не просто усваивали материал с помощью искусственного интеллекта, но и сами учились работать с информацией, мыслить критически.

"В прошлом году мы впервые в некоторых школах в 5 классе апробировали систему курса по ИИ, мы получили положительную обратную связь, и с 1 сентября во всех 5-6 классах города обязательный спецкурс по ИИ", - рассказала Анастасия Ракова.