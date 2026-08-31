Более 20 тысяч изделий создали студенты московских колледжей в этом году

От школьной мебели до авторского текстиля! Студенты столичных колледжей выполняют первые заказы ещё во время учёбы. В этом году юные мастера выпустили под личным брендом десятки тысяч изделий. И по качеству они ничем не хуже тех, что делают профессионалы.

Работают профессионалы - причем, не на бумаге. Это только один из производственных цехов московских колледжей. Студенты, которые ещё вчера грызли гранит науки в школе, а сегодня уже занимаются реальным делом. Столярная работа, покраска, сварка. Получается не хуже, чем у взрослых.

70 процентов практики и всего 30 - теории. И вот результат - стулья, столы и даже скамейки в столичных школах - работа студентов. Пока кабинеты ещё ждут первых школьников, эти лавочки уже облюбовала местная детвора, и не только.

Ещё большая похвала - новые заказы. Сейчас студенты делают пуфики. Остаётся только прикрепить ножки - и готово. Проект "Сделано колледжами Москвы" объединяет 17 средних профессиональных учреждений. В столице возрождается традиция и создаются учебно-производственные комплексы. Ребята также делают шкафы и полки, футболки и шопперы, сувениры, контейнерные площадки для города. За качество руководители учреждений ручаются.

"Качество контролируется преподавателями, нашими мастерами производственного обучения, которые имеют реальный опыт и производственную практику. И они контролируют и отбраковывают продукцию, которая сделана в рамках обучения. В том числе у нас существуют перекрёстные проверки", - сообщил Гемран Гаврилов, директор Технологического колледжа №21.

Работают не только руками. Используют и современные технологии. Будущий графический дизайнер Ксения создала баннер на время ремонта школы. Цвета выбрала спокойные - зелёный и синий.

Свои проекты дизайнеры передают в типографию колледжа. Это планшетный принтер. С его помощью рисунок переносят на листы ПВХ. 20 минут - и сделано.

В этом году студенты изготовили более 20 тысяч изделий. Семь колледжей выполнили социальный заказ Комитета городского хозяйства. Параллельно ребята развивают и коммерческий бренд. Но главное - помогают городу и получают реальный опыт работы, с которым их сразу забирают на производство.