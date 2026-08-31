В музее-заповеднике "Коломенское" лето завершили ярким фестивалем

Корзины, лестницы и яблоки. В музее-заповеднике "Коломенское" завершили лето ярким фестивалем. Гости собирали сочные плоды с яблонь самых разных сортов и забирали их с собой или отдавали в благотворительный фонд. Главное условие - бережное отношение к саду, ведь некоторые деревья были заложены ещё во времена царя Алексея Михайловича.

Яблоки в Коломенском собирают под музыку и частушки. Семья Суворовых уже третью осень подряд, говорят, в этом году намерены проставить рекорд. К деревьям относятся с уважением и теплом - берегут каждую ветку.

Главное правило - на деревья не залезать. Для этого есть лестницы, корзины и специальные плодосборники. Весь инвентарь выдают на месте. А собранный урожай можно смело забирать домой и наслаждаться.

Гостей ждут в Казанском, Дьяковском и Вознесенском садах, а еще на площади перед Дворцом Алексея Михайловича Романова. Там для детей и взрослых - настоящий праздник: мастер-классы, конкурсы и живая музыка.

"Мероприятие "Урожай" - это ежегодный фестиваль, который посвящен закрытию летнего сезона и созреванию яблоневых деревьев в наших садах. И, соответственно, у нас есть две части мероприятия. Первая - это сам сбор урожая, и вторая - это праздничная программа. Сегодня у нас основная концепция - это бережное отношение к деревьям, к природе и к истории, потому что сады у нас исторические, они закладывались в 17 веке как резиденция государевых. Также у нас сегодня проходит конкурс для тех, кто больше всех соберет яблок", - рассказала Алина Исаева, начальник отдела культурно-массовых мероприятий Музея Заповедника.

Эти сады закладывали ещё в 17 веке как часть царской резиденции. Из шести исторических садов до наших дней сохранилось три.

"Сады Коломенского - это не только парковая зона. При царе Алексее Михайловиче это были подворные сады. Отсюда яблоки доставлялись напрямую к столу Алексея Михайловича. Из яблок готовили пастилу, делали заготовки на зиму, их мочили", - пояснил Олег Миронов, замначальника креативного отдела музея заповедника "Коломенское".

Сегодня здесь порядка четырёх тысяч деревьев. 15 сортов: Антоновка, Грушовка, Ранетки. Но такой сад был не всегда. Зимой 42-го ударили жуткие морозы, и сады Коломенского вымерзли практически полностью.

Казалось, история прервалась. Но сотрудники музея не стали отступать: они взяли саженцы и посадили их ровно в те же лунки, где стояли погибшие деревья. Так сад воскрес - буквально на том же месте, что и четыре века назад.