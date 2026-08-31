Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 766 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в понедельник, 31 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем официальном MAX-канале, также сбиты семь управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев объяснил, что укронацисты "просто обстреливают тылы, где живут наши же мирные люди", поскольку терпят провал на фронте. Как напомнил политик, ВС России очень активно продвигаются на харьковском и купянском направлениях, а попытки врага сдержать этот напор успеха не имеют.

Чтобы обезопасить россиян, бойцы ВС России уничтожают места запуска украинских дронов. В Харьковской области по пункту управления БПЛА противника работает "Гиацинт". В режиме реального времени огонь самоходной пушки корректирует воздушная разведка.